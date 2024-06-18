Раньше россияне смеялись над этим Алексей Лушников

18.06.2024, 16:01

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Но теперь это их будущее.

В апреле 2013 я бывал в КНДР. Там я испытал настоящий журналистский оргазм. Об этом можно рассказывать часами.

Это был некий вариант экранизации Оруэлла. Когда ты попадаешь в их мир, где вдруг оказываешься персонажем книги. Это была страна-парк, находясь в которой, посетителю становилось очевидным: так как они - жить просто невозможно. Северная Корея это напоминание живущим, что надо чтить законы света и добра, иначе в следующей жизни можешь родиться в КНДР.

Я представляю, как Путин едет по улицам Пхеньяна и как он сейчас счастлив. Ибо он попал в идеальный мир своей мечты. Как он завидует династии Кимов - «смогли же!»

Если раньше россияне стебались о идеях чучхе, о бронепоездах Кима, о воздушных шарах с дерьмом, то теперь это российское будущее. А местами - настоящее.

Путинский чиновник не зря изложил новый экономический путь - «патриотический социализм». Главное не мешайте им. Они сами все сделают.

Алексей Лушников, Telegram