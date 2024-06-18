Белорусский врач посоветовал промывать раны минералкой 18.06.2024, 16:08

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Ее можно смешать с мылом.

Белорусский врач-педиатр Валерий Андриенко назвал универсальные средства для промывания ран как детям так и взрослым.

«Промывать рану лучше перекисью водорода, которая при контакте с кровью и загрязненной поверхностью раны создает пену, которая поднимает грязь и лучше очищает рану», - отметил медик.

По словам Валерия Андриенко, в походно-дачных условиях перекись может заменить газированная вода, которую смешивают с мылом, и мелкие пузыри газа также поднимают грязь наружу и работают на очищение.

Врач напомнил, что йодом или зеленкой обрабатывают только края раны. А чтобы остановить кровь края раны надо сжать на 10 минут, 2-3 минутами не обойтись.

«Если кровь не останавливается в течение получаса это повод обратиться к врачу», - предупредил Валерий Андриенко.

Среди его советов также – не накладывать на рану бумажные салфетки, вату, потому что те волоски, которые есть в этих материалах, попадут в нее и от них тоже придется избавляться.

Рану лучше закрыть бинтом, если при снятии понимаем, что бинт присох к ране, размягчаем с помощью перекиси Вместо бинта, если порез невелик, можно использовать также бактерицидный лейкопластырь. Повязку лучше менять каждый день, с обработкой раневой поверхности антисептиком, но или по мере загрязнения.