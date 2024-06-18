«Руководство БПЦ служит российскому хозяину» 18.06.2024, 16:10

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Белорус ответил предателям в рясах.

В Дзержинске на базе материально-технического обеспечения пограничной службы проходит «слет православной молодежи» Пять дней 150 участников от 13 епархий будут соревноваться в военно-спортивных дисциплинах.

«Курируют эту вакханалию пограничный комитет и «белорусская» православная церковь московского патриарха. Недостойные «пастыри» благословляли пограничников устраивать миграционный кризис и пропускать русские войска в братскую Украину.

Печально, но руководство «белорусской» православной церкви уже давно не служит белорусам, а российскому хозяину», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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