В Киеве совершено покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова 18.06.2024, 16:25

Айдос Садыков

Нападающий скрылся.

Во вторник, 18 июня, в Киеве совершили покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова, который известен своей критикой властей Казахстана. Об этом сообщили источники NV.

Ранее в полиции заявили, что в Шевченковском районе неизвестный выстрелил в мужчину, который сидел в автомобиле со своей женой.

Женщина ранений не получила. В то же время в полиции не предоставили информации о состоянии мужчины.

Нападающий скрылся с места событий. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Айдос Садыков — казахский журналист, руководитель оппозиционного интернет-медиа БАСЕ. На собственном YouTube-канале, который ведет вместе с женой, подвергает критике власть Казахстана и олигархов.

Он известен поддержкой протестов в Казахстане 2022 года, когда для их подавления вводили войска Организации договора о коллективной безопасности. В октябре 2023 года оппозиционер был объявлен в розыск в Казахстане.

Отметим, что он имеет политическое убежище в Украине.