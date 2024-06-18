ВСУ эффектно уничтожили блиндажи россиян с помощью ударных дронов 18.06.2024, 16:29

Видеофакт.

Воины 140-го отдельного разведывательного батальона Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины опубликовали в Facebook эффектные кадры ночного поражения блиндажей противника с помощью ударных дронов.

«Эффективное уничтожение блиндажей противника с помощью ударных дронов. Тихая бдительность, быстрые действия!» – пишут военные.

Судя по опубликованным кадрам, темное время суток не мешает защитникам Украины делать свою работу.