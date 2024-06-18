В Минске налоговая поставила камеру в ателье, чтобы контролировать поток клиентов 9 18.06.2024, 16:36

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Но владелица придумала хитроумный ход.

Налоговая пыталась вывести на чистую воду владелицу швейной мастерской и установила камеру в ателье. Но камера показывала отсутствие клиентов. Оказалось, что хозяйка ателье придумала хитрый способ обмануть инспекторов, но он ей не помог. Об этом случае рассказали в Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

В прошлом году налоговая выяснила, что владельцы швейной мастерской брали от клиентов наличные и не платили с них налоги — их уличили в сокрытии порядка 130 тысяч рублей выручки.

В этом году при проверке деятельности мастерской выяснилось, что среднемесячная выручка составляет порядка 600 рублей. В налоговой заявленным цифрам не поверили и 17 июня установили в ателье камеру видеонаблюдения.

Владелица мастерской не растерялась, написала объявление «Мастерская не работает» и приклеила его на входной двери.

«Клиенты, видя объявление, звонят ей, и она выносит заказ на улицу, где передает его клиенту и там же принимает наличные», — возмутились в налоговой.

Как именно наказали предприимчивую женщину, в ведомстве не сообщили.