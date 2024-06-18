Три белорусских клуба узнали своих соперников в еврокубках 1 18.06.2024, 18:00

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Белорусским футболистам попались команды из Армении, Молдовы и Сан-Марино.

18 июня прошла жеребьевка первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Минское «Динамо» на правах чемпиона Беларуси выступит в Лиге чемпионов. Соперник — армянский «Пюник». Матчи первого квалификационного раунда запланированы на 9-10 июля (первая игра) и 16-17 июля (ответная встреча).

В Лиге конференций (третий по рангу еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы) выступят три белорусских клуба. «Торпедо-БЕЛАЗ» из Жодино (бронзовый призер последнего чемпионата Беларуси) встретится в первом раунде с «Милсами» (Молдова), а «Ислочь», представляющая Минский район (четвертое место в чемпионате страны — 2023, финалист последнего розыгрыша Кубка Беларуси), сыграет с клубом «Ла Фиорита» (Сан-Марино). Даты матчей — 11 и 18 июля.

Победитель Кубка Беларуси в 2024-м и серебряный призер чемпионата гродненский «Неман» начнет выступление в Лиге конференций со второго раунда. Соперник станет известен позже.

Напомним, белорусские клубы из-за санкций должны проводить домашние матчи на нейтральных полях.