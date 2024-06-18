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Белорусского дизайнера заподозрили в заимствовании у известного бренда

  • 18.06.2024, 19:11
  • 1,078
Белорусского дизайнера заподозрили в заимствовании у известного бренда

Фотофакт.

Пользовательница X обратила внимание на коллекцию «Гольф» известного белорусского дизайнера Ивана Айплатова. На одном из платьев она заметила элемент, очень напоминающий логотип известного бренда одежды, пишет «Зеркало».

«А вы тоже видите здесь бессовестный даже не закос, а, я б сказала, даже сходство до степени смешения с Fred Perry? Айплатов наверняка скажет, что вдохновился, но… Как вы к такому относитесь?» — задалась вопросом девушка.

На платье из коллекции «Гольф», созданной Иваном Айплатовым, стоимостью 420 рублей на самом деле есть элемент, напоминающий логотип британской компании Fred Perry. Эта компания занимается производством спортивной одежды и считается одной из самых успешных в своей отрасли.

При этом элементы все же отличаются — цветовой гаммой и формой.

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