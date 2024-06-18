Ученые нашли папирус с описанием чуда, совершенного пятилетним Христом 4 18.06.2024, 19:24

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Согласно манускрипту, в детстве он оживлял глиняных птиц.

Ученые расшифровали и опубликовали фрагмент папируса, содержащий часть Евангелия детства от Фомы, в котором рассказывается истории из детства Иисуса. Написанный на греческом языке фрагмент датируется IV или V столетием, сообщает Live Science.

Это одна из самых ранних известных копий этого Евангелия. Существуют и другие копии, но они гораздо старше. Церковь не включила это Евангелие в Библию.

Это «самая ранняя сохранившаяся рукопись текста на любом языке», — заявили Лайош Беркес, преподаватель Института христианства и античности Берлинского университета имени Гумбольдта, и Габриэль Нокки Маседо, профессор папирологии в Льежском университете в Бельгии.

По мнению ученых, Евангелие детства от Фомы первоначально было написано во II веке, поскольку истории, описанные в нем, похожи на те, которые описывали христианские писатели в то время.

Фрагмент папируса рассказывает о чуде, которое Иисус совершил, когда был ребенком. Во фрагменте говорится, что «Иисус играет на берегу стремительного потока и лепит 12 воробьев из мягкой глины, которую находит в земле. Когда отец его Иосиф упрекает его и спрашивает, почему он делает такие вещи в святую субботу, 5-летний Иисус хлопает в ладоши и оживляет птиц». Ученым уже было известно об этой истории из более поздних копий Евангелия.

Хотя в этом фрагменте упоминается только это конкретное чудо, в более поздних экземплярах Евангелия рассказывается о многих других чудесах, которые Иисус совершил в детстве. К ним относятся возвращение к жизни ребенка по имени Зенон и мгновенное исцеление его отца Иосифа после того, как его укусила ядовитая змея.

Вместе с тем, о происхождении фрагмента ничего неизвестно.

«Мы почти ничего не знаем о происхождении папируса, его истории и владельце. Все, что мы знаем наверняка, это то, что он возник в Египте. Он мог попасть в Гамбург либо во время приобретения ядра папирологической коллекции — между 1906 и 1939 годами — либо в 1990 году, когда ящик с неконсервированными папирусами был перевезен [в Гамбург] из Берлина», — сказал Нокки Маседо.

В своем исследовании ученые пишут, что уверены, что фрагмент находился в Германии до начала Второй мировой войны.

Одна из причин того, почему папирус не исследовали раньше, заключается в том, что он написан неразборчивым почерком и больше похож на частное письмо, а не на Евангелие. По мнению ученых, это могло быть упражнение по письму, которое совершал кто-то, кто учился в школе или монастыре.