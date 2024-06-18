Дания, Германия и Венгрия договорились приобрести для Украины систему ПВО Skyranger 18.06.2024, 22:17

Об этом сообщило министерство обороны Германии.

Германия, Дания и Венгрия подписали протокол о намерениях по совместному приобретению для Вооруженных сил Украины башенной системы противовоздушной обороны Skyranger. Об этом 18 июня сообщило министерство обороны Германии в соцсети X.

Как пишет Telegraph, Rheinmetall только недавно разработала систему Skyranger, которая может похвастаться датчиками с 360-градусным обзором поля боя, способными бороться с роями дронов. В планах производителей – установить современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1, с которой будут работать украинские военные.

Отмечено, что документ был подписан в Париже в рамках Европейской инициативы Sky Shield – ESSI.

«Башенную систему Skyranger можно интегрировать на различные платформы, например, в бронетранспортеры Boxer. Башенную систему считают краеугольным камнем армейской ПВО», – говорится в сообщении.

🇩🇪, 🇩🇰 & 🇭🇺 haben in Paris eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Beschaffung von SKYRANGER im Rahmen der European Sky Shield Initiative #ESSI unterzeichnet. Das Turmsystem kann zum Beispiel auf Boxer-Fahrzeugen integriert werden. Es gilt als Grundstein für die Heeresflugabwehr. pic.twitter.com/5ipiv8sPO3 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) June 18, 2024