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Дания, Германия и Венгрия договорились приобрести для Украины систему ПВО Skyranger

  • 18.06.2024, 22:17
Дания, Германия и Венгрия договорились приобрести для Украины систему ПВО Skyranger

Об этом сообщило министерство обороны Германии.

Германия, Дания и Венгрия подписали протокол о намерениях по совместному приобретению для Вооруженных сил Украины башенной системы противовоздушной обороны Skyranger. Об этом 18 июня сообщило министерство обороны Германии в соцсети X.

Как пишет Telegraph, Rheinmetall только недавно разработала систему Skyranger, которая может похвастаться датчиками с 360-градусным обзором поля боя, способными бороться с роями дронов. В планах производителей – установить современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1, с которой будут работать украинские военные.

Отмечено, что документ был подписан в Париже в рамках Европейской инициативы Sky Shield – ESSI.

«Башенную систему Skyranger можно интегрировать на различные платформы, например, в бронетранспортеры Boxer. Башенную систему считают краеугольным камнем армейской ПВО», – говорится в сообщении.

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