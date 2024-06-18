Командир Полка Калиновского: Лукашенко потерял контроль над белорусской армией 1 18.06.2024, 22:38

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Диктатор готовит себе резиденцию в России.

Александр Лукашенко теряет контроль над белорусской армией. Об этом в интервью главреду издания «Гордон» Алесе Бацман заявил Денис Прохоров (позывной Кит) – командир белорусского полка имени Кастуся Калиновского, который входит в состав Вооруженных сил Украины.

«На данном этапе в Беларуси заменено огромное количество командного состава, в войсках белорусских, на прорежимных пропутинских лиц. Как следствие – это потеря контроля над ситуацией со стороны Лукашенко. То есть поставили, условно говоря, прорежимных лиц командовать и отдавать приказы в случае необходимости, например, военным Республики Беларусь», – сказал он.

Командир полка имени Калиновского не исключил, что Владимир Путин пытается «подогревать обстановку» для Украины с белорусского направления.

«Также есть информация о том, что Лукашенко готовит себе резиденцию в России при помощи Путина. Путин готовит, скажем так, безопасную старость Лукашенко, хочет спрятать его, как верного друга, в России. То есть готовит какой-то отход. Может быть, это свидетельствует о том, что есть какая-то угроза, опять-таки, в направлении белорусском», – отметил Прохоров.

По его словам, ситуация вокруг Беларуси в совокупности, с учетом ядерных учений на территории Беларуси, – «угроза масштаба европейского, не только украинского».