Зеленский об ударах по пусковым установкам на территории РФ: Это работает
- 18.06.2024, 22:54
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Продвижение россиян замедлилось.
Продвижение россиян на севере Харьковской области замедлилось благодаря разрешению стран-партнеров Украины использовать западное оружие по приграничной России.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
«Благодарю всех, кто помогал и помогает. Мы видим, как решимость мира открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова», - сказал президент Украины.
Он отметил, что в значительной степени на ситуацию в Харькове и области повлияло уничтожение вблизи границы украинскими силами позиций и пусковых установок российских террористов. По словам президента, это действительно важно.
«Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта я хочу поблагодарить всех наших солдат», - подчеркнул он.