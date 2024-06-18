Зеленский об ударах по пусковым установкам на территории РФ: Это работает 18.06.2024, 22:54

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Владимир Зеленский

Продвижение россиян замедлилось.

Продвижение россиян на севере Харьковской области замедлилось благодаря разрешению стран-партнеров Украины использовать западное оружие по приграничной России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

«Благодарю всех, кто помогал и помогает. Мы видим, как решимость мира открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова», - сказал президент Украины.

Он отметил, что в значительной степени на ситуацию в Харькове и области повлияло уничтожение вблизи границы украинскими силами позиций и пусковых установок российских террористов. По словам президента, это действительно важно.

«Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта я хочу поблагодарить всех наших солдат», - подчеркнул он.