Двое мужчин порезали в Подмосковье местного жителя и сбежали в Беларусь 18.06.2024, 23:34

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Их задержали в Минске.

В Одинцово (Московская область, Россия) двое мужчин напали с ножом на местного жителя. Их обоих задержали в Минске, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 16 июня. Двое мужчин на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего местного жителя и скрылись. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.

«Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 годов рождения. Они были задержаны беларусскими коллегами в Минске», — рассказали в полиции.

Один из задержанных пояснил сотрудникам полиции, что они напали на мужчину, потому что «он ругался».

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).