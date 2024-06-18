Двое мужчин порезали в Подмосковье местного жителя и сбежали в Беларусь
- 18.06.2024, 23:34
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Их задержали в Минске.
В Одинцово (Московская область, Россия) двое мужчин напали с ножом на местного жителя. Их обоих задержали в Минске, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел 16 июня. Двое мужчин на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего местного жителя и скрылись. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.
«Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 годов рождения. Они были задержаны беларусскими коллегами в Минске», — рассказали в полиции.
Один из задержанных пояснил сотрудникам полиции, что они напали на мужчину, потому что «он ругался».
В отношении нападавших возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).