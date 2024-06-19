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Столтенберг впервые назвал премьера Нидерландов наиболее вероятным будущим генсеком НАТО

  • 19.06.2024, 0:52
Столтенберг впервые назвал премьера Нидерландов наиболее вероятным будущим генсеком НАТО
Йенс Столтенберг

Cтраны НАТО очень близки к решению об избрании следующего генерального секретаря.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые признал, что у премьер-министра Нидерландов Марка Рютте больше всего шансов на должность следующего генсека Альянса.

Во время брифинга Столтенберг заявил, что считает очевидным, что страны НАТО очень близки к решению НАТО об избрании следующего генерального секретаря.

Таким образом он прокомментировал объявление Венгрии о том, что Будапешт больше не выступает против кандидатуры Рютте.

Он подчеркнул, что нидерландский премьер Марк Рютте имеет много опыта на посту главы правительства, и назвал его «очень хорошим кандидатом».

«Он мой близкий друг и коллега. И поэтому я считаю, что Альянс очень скоро определится с моим преемником. Это будет хорошо для всех нас, для НАТО и также для меня», — констатировал генсек Альянса.

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