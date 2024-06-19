В Минск неожиданно прибыл российский самолет Ту-214 2 19.06.2024, 8:21

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Он будет использоваться с необычной целью.

Минский завод гражданской авиации №407 и Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал АО «Туполев» расширяют сотрудничество. В Минске впервые покрасят «летающую лабораторию» — самолет Ту-214. Самолет будет использоваться для испытаний российских комплектующих вместо импортных.

Новый покрасочный комплекс был введен в эксплуатацию на минском заводе в апреле 2024 года. В этом году завод также получил лицензию Росавиации, позволяющий осуществлять техобслуживание самолетов типа Ту-214, сообщает Минтранс.

Самолет будет покрашен в ливрею в соответствии с фирменным стилем Объединенной авиастроительной корпорации. Использоваться будут эмали российского производства.

«Минский завод гражданской авиации № 407 – наш давний надежный партнер. На протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем по направлениям ремонта и модернизации самолетов Ту-134. Сейчас выходим на новый этап наших взаимоотношений – сотрудничество по самолетам Ту-214», — заявил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев, который прибыл в Минск в составе летнего экипажа Ту-214.

Прибывший в Минск Ту-214 предназначен для использования в качестве «летающей лаборатории». Он будет использоваться для испытаний узлов и составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214, сообщает Ростех.

По словам Тимофеева, самолет станет «первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом». До конца года на судне планируется заменить импортные комплектующие и системы на российские.

Самолету 18 лет, он был произведен в 2006 году, с 2017 по 2015 год он эксплуатировался компанией «Трансаэро». 14 июня он совершил первый полет после восстановления летной годности.