закрыть
19 июня 2024, среда, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минск неожиданно прибыл российский самолет Ту-214

2
  • 19.06.2024, 8:21
  • 10,156
В Минск неожиданно прибыл российский самолет Ту-214

Он будет использоваться с необычной целью.

Минский завод гражданской авиации №407 и Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал АО «Туполев» расширяют сотрудничество. В Минске впервые покрасят «летающую лабораторию» — самолет Ту-214. Самолет будет использоваться для испытаний российских комплектующих вместо импортных.

Новый покрасочный комплекс был введен в эксплуатацию на минском заводе в апреле 2024 года. В этом году завод также получил лицензию Росавиации, позволяющий осуществлять техобслуживание самолетов типа Ту-214, сообщает Минтранс.

Самолет будет покрашен в ливрею в соответствии с фирменным стилем Объединенной авиастроительной корпорации. Использоваться будут эмали российского производства.

«Минский завод гражданской авиации № 407 – наш давний надежный партнер. На протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем по направлениям ремонта и модернизации самолетов Ту-134. Сейчас выходим на новый этап наших взаимоотношений – сотрудничество по самолетам Ту-214», — заявил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев, который прибыл в Минск в составе летнего экипажа Ту-214.

Прибывший в Минск Ту-214 предназначен для использования в качестве «летающей лаборатории». Он будет использоваться для испытаний узлов и составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214, сообщает Ростех.

По словам Тимофеева, самолет станет «первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом». До конца года на судне планируется заменить импортные комплектующие и системы на российские.

Самолету 18 лет, он был произведен в 2006 году, с 2017 по 2015 год он эксплуатировался компанией «Трансаэро». 14 июня он совершил первый полет после восстановления летной годности.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип