Изменятся выплаты пенсий работающим пенсионерам 19.06.2024, 13:25

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Уже к сентябрю.

Лукашенко поручил пересмотреть выплаты пенсий работающим пенсионерам, которые выходили на заслуженный отдых с индивидуальным коэффициентом заработка выше 1,3 и теперь, продолжая работать, теряют часть своей пенсии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя провластных профсоюзов Юрия Сенько, который 19 июня был на докладе у правителя.

Предполагается, что этот вопрос будет юридически решен в третьем квартале 2024 года, то есть к сентябрю.

«К примеру, пенсионер вышел на пенсию, получает коэффициент 1,45. А по законодательству сегодня он может получать, продолжая работать, не более 1,3. И эту разницу он недополучает», - отметил Юрий Сенько.

Сенько отметил, что пенсионерам будет предложено работать на более привлекательных с точки зрения финансов условиях с сохранением пенсионных выплат.

«Плюс заработная плата для них будет тоже хорошим стимулом для продолжения работы в тех направлениях, по которым мы сегодня видим необходимым сохранить работающих пенсионеров», - подчеркнул он.