В центре Млечного Пути обнаружен загадочный объект, выпускающий радиосигналы 19.06.2024, 14:24

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Он ни на что не похож.

Авторы исследования, опубликованного в Astrophysical Journal Letters, с помощью радиотелескопа ALMA обнаружил странный объект, который излучает микроволны рядом с центром Млечного Пути. Ни один из известных объектов не подходит под описание того, что нашли астрономы. Хотя есть некоторые предположения относительно того, что это может быть, пишет Popular Mechanics.

Астрономы уже имеют большой список очень странных объектов и явлений в Млечном Пути. Но то, что обнаружили авторы исследования, поставило их в тупик. Ученые нашли неизвестный объект недалеко от центра нашей галактики, которые излучает только радиоволны очень маленького диапазона.

Это открытие было сделано с помощью радиотелескопа ALMA, который может анализировать электромагнитное излучение, исходящее из космоса, на длинах волн миллиметрового и субмиллиметрового диапазона.

Астрономы обнаружили источник микроволн, получивший название G0,02467–0,0727 и считают, что он состоит из холодной пыли и газа, который быстро двигается. Но он выпускает только микроволновое излучение. Ученые сравнили характеристики этого загадочного объекта с известными явлениями и объектами, но не нашли идеального совпадения. Авторы предположили, что может быть:

протозвезда, то есть звезда, еще не ставшая полноценным астрономическим объектом;

газовое облако, которое сжимается под действием гравитации;

слияние звезд;

высокоскоростное компактное газовое облако;

черная дыра промежуточной массы.

Но большинство этих источников либо не согласуются с данными, либо не полностью их объясняют. Поэтому обнаруженный объект является уникальным и ни на что полностью не похожим.

Все-таки из вышеприведенного списка, авторы больше склоняются к тому, что этот радиоисточник может быть слиняем двух звезд или же черной дырой промежуточной массы. Но ни одна из этих гипотез не идеальна. Хотя более убедительно звучит гипотеза о слиянии звезд, ученые указываю на то, что масса пыли значительно больше, чем наблюдаемая масса в любом другом остатке слияния. Что касается гипотезы о черной дыре, то ученые также говорят, что обнаруженный объект нельзя объяснить известными характеристиками таких черных дыр.

Авторы исследования также предполагают, что неизвестный источник микроволн может все же быть хорошо замаскированным известным объектом. Хотя с другой стороны остается возможность, что это абсолютно новое явление. Астрономы намерены продолжить наблюдения и обнаружить ранее незамеченные особенности объекта, что поможет выяснить, что же это на самом деле такое.