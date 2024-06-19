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Видео: Корейский чиновник выгнал Лаврова и вошедших в зал раньше главы КНДР министров Путина

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  • 19.06.2024, 14:40
  • 5,526
Видео: Корейский чиновник выгнал Лаврова и вошедших в зал раньше главы КНДР министров Путина

Лавров при этом «чем-то испачкался».

Северокорейский чиновник выгнал из зала заседаний министров правительства РФ, которые поторопились занять помещение до того, как туда вошел глава КНДР Ким Чен Ын. Кадры инцидента попали на прямую трансляцию, которую вели СМИ Северной Кореи.

Первым в зал входит министр иностранных дел Сергей Лавров и с охает от усталости, садясь за стол, после чего сетует, что чем-то испачкался. Рядом с Лавровым садятся первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Виталий Савельев. На кадрах трансляции также видны вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Выйдите в холл», - вскоре командует российским министрам находящийся за кадром северокорейский чиновник.

«А зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили…» - недоумевает в ответ чиновник из правительственной свиты.

«Сначала войдет наш руководитель», - объясняет северокорейский чиновник.

На этих словах трансляция прерывается, после чего следуют кадры пустого зала заседаний, в котором чуть позже начинаются российско-корейские переговоры в расширенном составе во главе с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

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