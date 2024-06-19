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Власти начали «трясти» продуктовые рынки

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  • 19.06.2024, 17:48
Власти начали «трясти» продуктовые рынки

Рейды идут во всех регионах страны.

Комитет госконтроля начал масштабные проверки работы продуктовых рынков, сообщают в пресс-службе КГК.

Изучается, как на рынках соблюдают законодательство, в том числе о качестве и безопасности реализуемой продукции.

Идет проверка доступности торговых мест и то, организована ли на рынках возможность продажи продукции собственного производства.

Кроме того, в ходе проверок будут искать необоснованные посреднические структуры при продаже белорусской продукции и другие нарушения.

Проверят и то, не завышают ли продавцы цены.

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