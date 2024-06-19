Власти начали «трясти» продуктовые рынки

Власти начали «трясти» продуктовые рынки1
- 19.06.2024, 17:48
Рейды идут во всех регионах страны.
Комитет госконтроля начал масштабные проверки работы продуктовых рынков, сообщают в пресс-службе КГК.
Изучается, как на рынках соблюдают законодательство, в том числе о качестве и безопасности реализуемой продукции.
Идет проверка доступности торговых мест и то, организована ли на рынках возможность продажи продукции собственного производства.
Кроме того, в ходе проверок будут искать необоснованные посреднические структуры при продаже белорусской продукции и другие нарушения.
Проверят и то, не завышают ли продавцы цены.