Власти начали «трясти» продуктовые рынки 1 19.06.2024, 17:48

Рейды идут во всех регионах страны.

Комитет госконтроля начал масштабные проверки работы продуктовых рынков, сообщают в пресс-службе КГК.

Изучается, как на рынках соблюдают законодательство, в том числе о качестве и безопасности реализуемой продукции.

Идет проверка доступности торговых мест и то, организована ли на рынках возможность продажи продукции собственного производства.

Кроме того, в ходе проверок будут искать необоснованные посреднические структуры при продаже белорусской продукции и другие нарушения.

Проверят и то, не завышают ли продавцы цены.