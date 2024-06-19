Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров

19.06.2024, 17:54

Александр Невзоров

Братание с чучхой – это позорище.

Коитус свершился. Неизбежно и «склещивание».

Кто в этой ситуации «сука», а кто «кобель» – не ясно. Каждая из сторон мнит себя «кобелем».

У Северной Кореи для этого больше оснований, чем у России – ее диктатура значительно прочнее русской.

Так или иначе, но заключен стратегический любовный союз с самой уродливой, опасной, нищей и невменяемой страной.

Это откровенное признание Россией своей уродливости, опасности, невменяемости и зависимости.

Разумеется, братание с чучхой – это позорище. Но у Путина нет ни выбора, ни выхода.

Двуглавый орел ощипан и засунут в котел с кэджангутом (севернокорейский супец из собачатины). Данное блюдо является абсолютной новацией в политической кулинарии.

Помимо всего прочего, поклявшись Ыну помочь «развивать ядерное оружие КНДР», Путин утратил надежды быть повешенным за шею.

Александр Невзоров, Telegram