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Двуглавый орел ощипан

  • Александр Невзоров
  • 19.06.2024, 17:54
Двуглавый орел ощипан
Александр Невзоров

Братание с чучхой – это позорище.

Коитус свершился. Неизбежно и «склещивание».

Кто в этой ситуации «сука», а кто «кобель» – не ясно. Каждая из сторон мнит себя «кобелем». 

У Северной Кореи для этого больше оснований, чем у России – ее диктатура значительно прочнее русской.

Так или иначе, но заключен стратегический любовный союз с самой уродливой, опасной, нищей и невменяемой страной.

Это откровенное признание Россией своей уродливости, опасности, невменяемости и зависимости.

Разумеется, братание с чучхой – это позорище. Но у Путина нет ни выбора, ни выхода.

Двуглавый орел ощипан и засунут в котел с кэджангутом (севернокорейский супец из собачатины). Данное блюдо является абсолютной новацией в политической кулинарии.

Помимо всего прочего, поклявшись Ыну помочь «развивать ядерное оружие КНДР», Путин утратил надежды быть повешенным за шею.

Александр Невзоров, Telegram

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