Двуглавый орел ощипан
- Александр Невзоров
- 19.06.2024, 17:54
Братание с чучхой – это позорище.
Коитус свершился. Неизбежно и «склещивание».
Кто в этой ситуации «сука», а кто «кобель» – не ясно. Каждая из сторон мнит себя «кобелем».
У Северной Кореи для этого больше оснований, чем у России – ее диктатура значительно прочнее русской.
Так или иначе, но заключен стратегический любовный союз с самой уродливой, опасной, нищей и невменяемой страной.
Это откровенное признание Россией своей уродливости, опасности, невменяемости и зависимости.
Разумеется, братание с чучхой – это позорище. Но у Путина нет ни выбора, ни выхода.
Двуглавый орел ощипан и засунут в котел с кэджангутом (севернокорейский супец из собачатины). Данное блюдо является абсолютной новацией в политической кулинарии.
Помимо всего прочего, поклявшись Ыну помочь «развивать ядерное оружие КНДР», Путин утратил надежды быть повешенным за шею.
Александр Невзоров, Telegram