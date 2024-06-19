Партия Марин Ле Пен поддержала поставки французского оружия Украине 4 19.06.2024, 18:39

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Ле Пен ранее с почестями принимали в Кремле.

Французская ультраправая партия Марин Ле Пен, которую в довоенное время с почестями принимали в Кремле, готова, как и президент Эмманюэль Макрон, поставлять вооружения Украине.

«Я хочу, чтобы у Украины были боеприпасы и [военная] техника, чтобы она могла выстоять» в борьбе с российской агрессией, заявил во время посещения выставки вооружений на окраине Парижа Жордан Барделла, лидер основанной Ле Пен партии «Национальное объединение».

Барделла может стать следующим премьер-министром Франции, если его партия сможет одержать весомую победу на внеочередных выборах в начале июля, отмечает Bloomberg. Макрон объявил их после того, как «Национальное объединение» обошло другие французских партии на выборах в Европарламент. Барделла, правда, заявил, что возглавит правительство только в случае получения его партией абсолютного большинства во французском парламенте.

«Я не собираюсь ставить под вопрос обязательства, которые Франция сделала на международной арене; это вопрос доверия со стороны наших европейских партнеров и союзников по НАТО», – добавил Барделла.

До войны Ле Пен очень любили в Москве, она неоднократно посещала ее для встречи с российскими лидерами. Так в марте 2017 г., за месяц до президентских выборов во Франции (в которых она тоже участвовала), Ле Пен встречали чуть ли не как государственного лидера: кортеж в сопровождении полицейских машин доставил ее из аэропорта, из-за чего в части районов Москвы на пару часов образовались огромные пробки. Она поддерживала российские законы о запрете гомосексуальной пропаганды среди несовершеннолетних, об иностранных агентах, заявляла о необходимости стратегического партнерства с Россией.