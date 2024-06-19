Жительница Чериковского района пошла в лес за грибами и исчезла 2 19.06.2024, 18:42

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Ее ищут уже третьи сутки.

В Чериковском районе третьи сутки продолжаются поиски местной жительницы, которая утром 16 июня пошла в лес за грибами весте с мужем, но в какой-то момент пропала. Об этом сообщили в МЧС.

Обеспокоенный супруг исчезнувшей 62-летней пенсионерки обратился за помощью к спасателям утром 17 июня, поскольку его жена так и не вернулась из леса.

Мужчина пояснил, что сначала они собирали грибы вместе, но ближе к вечеру он потерял свою спутницу из виду, и с тех пор она не выходила на связь, ее местонахождение неизвестно.

Женщина исчезла вблизи деревни Долгое.

Спасатели сразу после получения сообщения о пропавшей начали ее искать. В поисках задействованы сотрудники Чериковского и Климовичского отделов по чрезвычайным ситуациям, а также работники пожарного аварийно-спасательного отряда Могилевского областного управления МЧС.

Кроме того, женщину ищут сотрудники милиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс» и добровольцы.

По данным на 19 июня пропавшую пока не нашли, поиски продолжаются.