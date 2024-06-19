Одно видео принесло брестчанину славу и семь протоколов

Одно видео принесло брестчанину славу и семь протоколов1
- 19.06.2024, 19:15
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ГАИ не оценило ролик.
Водитель автомобиля BMW привлечен к административной ответственности за серьезные нарушения ПДД.
На «лихача» составлено сразу семь протоколов. Нарушения удалось выявить в ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками БДПС ГАИ УВД.
«На водителя составлено 7 административных материалов (за невыполнение требований дорожных знаков и дорожной разметки, за нарушение правил проезда перекрестков, за отсутствие страхового свидетельства и за управление транспортным средством с заведомо скрытым регистрационным знаком)», – уточнили правоохранители.
В ГАИ также отметили, что брестчанину всего 22 года.