РФ планирует отправлять на войну обвиняемых и подозреваемых 1 19.06.2024, 19:22

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Зеки заканчиваются.

Россия планирует отправлять на войну против Украины обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, поскольку осужденные в российских тюрьмах уже заканчиваются.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как сообщает ЦНС, руководство Следственного комитета РФ и Министерство обороны приступило к реализации еще одной схемы наполнения рядов оккупационной армии. Идет речь о том, что теперь будут принуждать к подписанию контракта с Минобороны обвиняемых и подозреваемых в обмен на прекращение уголовного дела «реабилитирующими основаниями».

Полицейские также будут «предлагать» отправиться на войну и находящимся под административным надзором людям. При этом должны отчитываться перед руководством по количеству предложений и подписанных контрактов.

Как отметили в Сопротивлении, такая схема уже работает во всех регионах РФ, включая и временно оккупированные территории Украины. Именно украинцы становятся первыми «жертвами» такого нововведения.

«Поскольку зеки в России уже заканчиваются, теперь в дело пошли подозреваемые. Так сказать, без суда обречены на утилизацию в Украине», - добавили в ЦНС.