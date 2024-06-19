РФ планирует отправлять на войну обвиняемых и подозреваемых

РФ планирует отправлять на войну обвиняемых и подозреваемых1
- 19.06.2024, 19:22
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Зеки заканчиваются.
Россия планирует отправлять на войну против Украины обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, поскольку осужденные в российских тюрьмах уже заканчиваются.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Как сообщает ЦНС, руководство Следственного комитета РФ и Министерство обороны приступило к реализации еще одной схемы наполнения рядов оккупационной армии. Идет речь о том, что теперь будут принуждать к подписанию контракта с Минобороны обвиняемых и подозреваемых в обмен на прекращение уголовного дела «реабилитирующими основаниями».
Полицейские также будут «предлагать» отправиться на войну и находящимся под административным надзором людям. При этом должны отчитываться перед руководством по количеству предложений и подписанных контрактов.
Как отметили в Сопротивлении, такая схема уже работает во всех регионах РФ, включая и временно оккупированные территории Украины. Именно украинцы становятся первыми «жертвами» такого нововведения.
«Поскольку зеки в России уже заканчиваются, теперь в дело пошли подозреваемые. Так сказать, без суда обречены на утилизацию в Украине», - добавили в ЦНС.