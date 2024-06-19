ЦБ РФ готовится к остановке биржевых торгов юанем вслед за долларом и евро 19.06.2024, 19:39

До санкций против биржи на юань приходилось 54% всего оборота биржевого валютного рынка.

Российский валютный рынок, уже лишенный биржевых торгов долларом и евро, может остаться без последнего крупного «живого» сегмента — операций с китайским юанем.

Банки КНР, от которых зависят юаневые торги, вероятнее всего, начнут постепенно сворачивать сотрудничество с Национальным клиринговым центром (НКЦ) — «дочкой» Московской биржи, где регистрируются все сделки, сообщил Bloomberg источник, близкий к ЦБ.

По его словам, это может произойти под давлением США, которые внесли биржу, НКЦ, а также Национальный расчетный депозитарий в «черные списки», поставив точку в продолжавшейся более 30 лет эпохе свободных торгов основными мировыми валютами в Москве.

Скорее всего, китайские банки продолжат снабжать российскую экономику юанями для оплаты импорта из КНР, говорит источник Bloomberg. Но без их участия в сделках на уровне НКЦ биржевые торги китайской валютой встанут.

До санкций против биржи на юань приходилось 54% всего оборота биржевого валютного рынка и почти 40% внебиржевого. В китайской валюте, по данным ЦБ на начало года, оплачивалось 40% российского экспорта и 38% — импорта. После остановки торгов долларом и евро «биржевой курс юань/рубль станет ориентиром для участников рынка», обещал ЦБ 13 июня.

Участники российского рынка уже переживают, что «и китайскую лавочку тоже скоро прикроют, то есть торги юанем на Мосбирже могут быть остановлены», указывает профессор ВШЭ Евгений Коган. Об этом, по его мнению, свидетельствует резкое падение курса юаню к рублю, которое началось вскоре после введения санкций. На торгах в среду, 19 июня, юань падал ниже отметки 11 рублей впервые более чем за год, а за неделю потерял в цене 1,3 рубля, или более 10%.