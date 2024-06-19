Ливень и град парализовали транспорт в Минске

Ливень и град парализовали транспорт в Минске1
- 19.06.2024, 19:54
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В Заславле разгулялась буря.
Сильный дождь и град накрыли Минск вечером 19 июня. Из-за ливня остановились несколько маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает «Минсктранс».
Видимость на дорогах ограничена. На нескольких маршрутах произошла остановка трамваев, троллейбусов и автобусов.
Тем временем очевидцы публикуют видео непогоды в соцсетях. По их данным, из-за подтопления на улице Орловской образовалась пробка.
А в Заславле местные жители запечатлели на видео настоящую бурю. Там тоже выпал град, был очень сильный ветер, который едва не ломал деревья.
На среду синоптики объявляли оранжевый уровень опасности из-за дождей, ветра и жары. К слову, такая же погода сохранится и в четверг. Метеорологи тоже вынесли штормовое предупреждение.