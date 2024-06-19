В Украину впервые завезли сжиженный газ из Ливии 19.06.2024, 20:01

В апреле на украинский рынок также поставлялся сжиженный газ из Туниса.

На украинском рынке впервые появился сжиженный газ из Ливии. Импортером продукта стала одесская компания «Данкор Трейд», пишет профильное издание enkorr.

Согласно данным «Консалтинговой группы А-95», 15 июня в Украине было растаможено 2550 тонн газа ливийского происхождения.

Сервисы по отслеживанию движения судов свидетельствуют, что 12 июня партия газа из ливийского порта Меллитах была доставлена судном Orinda на один из дунайских терминалов. Производителем пропана и бутана указана компания Mellitah Oil & Gas B.V.

В структуре происхождения украинского импорта сжиженный газ из стран Северной Африки занимает достаточно большую долю, отмечает издание. В мае объемы поставок египетского и алжирского LPG в Украину составляли 22 500 тонн, или 27% от общего импорта.

В апреле на украинский рынок также поставлялся сжиженный газ из Туниса. Главными поставщиками североафриканского газа в Украину являются румынские компании.