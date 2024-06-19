Белорусы смогут ездить на отдых во Вьетнам без виз 6 19.06.2024, 20:05

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На 30 дней.

Белорусские «парламентарии» ратифицировали соглашение между правительством Беларуси и Вьетнама об отмене виз для владельцев национальных паспортов, передает БелТА.

Соглашение предусматривает, что граждане Беларуси и Вьетнама могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать без виз в течение срока, не превышающего 30 дней, а в год – не более 90 дней.

Соглашение вступает в силу с даты обмена сторонами документами о ратификации и сохраняет действие на неопределенный период времени. Но вьетнамская сторона пока соглашение не ратифицировала.