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Белорусы смогут ездить на отдых во Вьетнам без виз

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  • 19.06.2024, 20:05
  • 2,426
Белорусы смогут ездить на отдых во Вьетнам без виз

На 30 дней.

Белорусские «парламентарии» ратифицировали соглашение между правительством Беларуси и Вьетнама об отмене виз для владельцев национальных паспортов, передает БелТА.

Соглашение предусматривает, что граждане Беларуси и Вьетнама могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать без виз в течение срока, не превышающего 30 дней, а в год – не более 90 дней.

Соглашение вступает в силу с даты обмена сторонами документами о ратификации и сохраняет действие на неопределенный период времени. Но вьетнамская сторона пока соглашение не ратифицировала.

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