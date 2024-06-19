В Бресте временно закрыли ресторан из-за угрозы здоровью посетителей 3 19.06.2024, 20:20

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Повара использовали продукты с истекшими сроками годности.

Госконтроль и эпидемиологи нашли грубейшие нарушения в одном из брестских ресторанов. Его временно закрыли. Об этом сообщили в Комитете госконтроля.

По данным КГК, в ресторане допускали такие нарушения, которые создавали угрозу здоровью посетителей.

Например, блюда готовили из продуктов, которые находились в порванных упаковках, без маркировки и документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также повара использовали продукты с истекшими сроками годности и потерявшие товарный вид.

«Часть продукции хранилась навалом в загрязненном ларе, в проходах без подтоварников, также нарушены правила товарного соседства. В низкотемпературной морозильной камере (-18°С) на пищевой продукции образовались сугробы снеговой „шубы“ и льда, аналогичная ситуация на стенах, потолке и дверях морозильной камеры», — добавили в КГК.

Кроме этого, контролеры установили факты того, что сотрудники ресторана не придерживались правильной технологии приготовления некоторых блюд. Были обнаружены и другие нарушения санитарных норм и правил.

В итоге пришлось утилизировать более 90 килограммов пищевой продукции.

Заведению разрешат снова работать после того, как там устранят все нарушения и наведут порядок.