Минчане сделали шикарный ремонт в панельке в Сухарево 4 19.06.2024, 20:34

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Сколько потратили?

Порой обыкновенные панельки скрывают в себе чудеса дизайна. Не верите? Тогда вот вам пример — квартира в Сухарево, где притаились ну очень стильные кухня с гостиной, пишет «Онлайнер».

Когда-то здесь царил классический евроремонт, а теперь — вот такая красота. Оформлением интерьера занималась дизайнер Вера Куприянова. На ремонт ушло два месяца и около 27 000 долларов по курсу. Оцениваем результат.

— Ко мне обратилась зрелая семейная пара с просьбой обновить кухню и гостиную. Вдохновившись дизайнерскими интерьерами, увиденными в квартирах у своих детей, они захотели не отставать от них и загорелись идеей ремонта, — рассказала дизайнер Вера Куприянова. — Существовавшая на тот момент обстановка образца 2010 года была весьма неплоха. Ощущалось, что заказчики обладают хорошим вкусом, не боятся никаких сложностей, ценят интересные решения и качественные материалы.

Изначально собственники пожелали оформить помещения в стиле минимализм, но в процессе обсуждения стало ясно, что любовь к классике людям так просто не побороть. Поэтому Вера просто добавила к ней приставку «нео». Так в квартире появились молдинги и лепнина, элементы декора «в золоте»: от смесителя и раковины на кухне до светильников. Сам интерьер окрасился в светлые оттенки с вкраплениями синего — этот цвет очень нравился хозяйке (она даже попросила добавить его на кухню).

Панельный дом тоже диктовал свои правила. Нужно было как-то сохранить высоту и без того низких потолков (2,5 метра). Для этого дизайнер применила ряд приемов: разводку электрики спрятала в толще отделочного слоя, а чтобы «вытянуть» пространство, использовала вертикальные молдинги и бра. А светлые тона и струящиеся шторы помогли ей «растворить» переход от стен к потолку.

— Между кухней и гостиной уже была узаконенная арка, которую мы расширили до максимально допустимого размера. Проем мы усилили металлоконструкцией. Так нам удалось визуально увеличить эту зону и впустить в нее больше естественного света.

Пол гостиной выложен «елочкой» — это ламинат. Он состоит из отдельных планок, а не цельной монолитной плиты, монтируется на клей. Стоил дешевле паркета, а внешне от него несильно отличается. Кухня оформлена испанской плиткой. Вы только посмотрите на этот стык материалов!

Кухня выполнена в бело-синей цветовой гамме. Поверхность ящиков в основном гладкая, сделана из крашеного МДФ. Часть фасадов отсутствует — этот прием добавляет комнате легкости.

— В проекте интересно решена проблема с вентиляционным диффузором. Довольно часто он не вписывается в интерьер, поэтому мы обычно выводим вентиляцию в верхний кухонный шкафчик и добавляем аккуратные прорези для воздухообмена. Здесь эта идея была реализована в пенале с духовым шкафом.

Скинали и столешницу дизайнер хотела выполнить в единой стилистике — под мрамор. Делать все из искусственного камня или керамогранита вышло бы слишком затратно. Поэтому было решено изготовить столешницу из постформинга, а скинали — из стеновых панелей из той же коллекции.

Также на кухне нашлось место барной стойке (она стала заменой подоконнику) и витрине с тонированным стеклом.

В гостиной расположился диван, ТВ-зона с продолговатой формой, обеденный стол в такой же мраморной расцветке и несколько стульев. Однако все внимание к себе приковывает необычный декор стен — золотые птицы.

— Мы могли упростить задачу и просто нанести на стену фреску с их изображением, но тогда часть птичек перекрывалась бы молдингами и светильниками. Композиция смотрелась бы неидеально. Поэтому мы обратились к художнику, который сделал роспись вручную.

Вся мебель в кухне и гостиной изготовлена по эскизам дизайнера (вплоть до дивана). Обивка должна была сочетаться с текстилем по всей квартире, а форма — быть мягкой и изящной.

На ремонт кухни и гостиной у команды дизайнера ушло чуть больше двух месяцев. На оформление двух помещений площадью 27 «квадратов» понадобилось около 27 000 долларов по курсу.