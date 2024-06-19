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Германия первой вышла в плей-офф домашнего чемпионата Европы

  • 19.06.2024, 21:15
Германия первой вышла в плей-офф домашнего чемпионата Европы

Немцы одержали вторую победу на турнире, победив венгров.

Сборная Германии обыграла команду Венгрии во втором туре группового этапа домашнего чемпионата Европы и с двумя победами обеспечила себе место в 1/8 финала плей-офф.

Встреча группы А в Штутгарте завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Джамал Мусиала (22-я минута) и Илкай Гюндоган (67), который также поучаствовал в первом голе.

Венграм не засчитали гол в компенсированное время первого тайма.

21 летний Мусиала — второй самый молодой игрок на Евро, забивший в двух первых матчах на старте турнира, после венгра Ференца Бене в 1964 году (19 лет).

В заключительном матче группового этапа немцы сыграют со швейцарцами 23 июня, а венгры встретятся с шотландцами.

Сборная Германии с шестью очками лидирует в группе, на втором месте Швейцария (3), на третьем — Шотландия (0), на четвертом — Венгрия (0). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Шотландцы сыграют со швейцарцами позднее в среду.

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