закрыть
19 июня 2024, среда, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и Евросоюз завершили работу по гарантиям безопасности

  • 19.06.2024, 21:16
Украина и Евросоюз завершили работу по гарантиям безопасности

Стороны договорились о подписании соглашения в ближайшее время.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев провел завершающий раунд переговоров по соглашению о безопасности с ЕС с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом. Об этом сообщает пресс-служба ОП Украины.

«Соглашение по безопасности с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года. Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения по безопасности и договорились о его подписании в ближайшее время», - говорится в заявлении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт