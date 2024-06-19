Украина и Евросоюз завершили работу по гарантиям безопасности 19.06.2024, 21:16

Стороны договорились о подписании соглашения в ближайшее время.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев провел завершающий раунд переговоров по соглашению о безопасности с ЕС с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом. Об этом сообщает пресс-служба ОП Украины.

«Соглашение по безопасности с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года. Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения по безопасности и договорились о его подписании в ближайшее время», - говорится в заявлении.