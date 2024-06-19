В Евросоюзе назвали страны-лидеры по уровню жизни 19.06.2024, 21:29

Рейтинг возглавил Люксембург.

Актуальный показатель валового внутреннего продукта на душу населения в странах еврозоны с самым высоким показателем в Люксембурге. Он составляет 139% от среднего показателя по странам ЕС. Такие данные публикует Евростат с анализом данных по итогам 2023 года.

ВВП на душу населения выше среднего по ЕС зафиксирован в 11 странах Евросоюза. Среди лидера списка – Люксембурга – в топ-перечне есть также Ирландия, Нидерланды и Дания. Среди стран Европы, не входящих в еврозону – Норвегия, Швейцария и Исландия.

Одни из самых мощных по экономическим показателям страны Евросоюза, в частности Германия, Италия, Франция, имеют средний показатель ВВП на душу населения или несколько выше среднего.

Самый низкий показатель ВВП на душу населения зафиксирован в Болгарии. Низкий показатель ВВП на душу населения в Греции и Латвии.

Показатель валового внутреннего продукта на душу населения определяется как универсальный показатель экономической активности населения и одновременно уровня жизни. В то же время, валовой внутренний продукт на душу населения не показывает мощность всей экономики, а лишь демонстрирует потенциальное качество распределения национальных богатств среди граждан государств. Соответствующий показатель систематически рассчитывают эксперты Евростата и других национальных и интернациональных статистических организаций. Этот показатель является обязательным для понимания экономической и социальной ситуации в странах и регионах.