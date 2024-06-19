В Беларуси из-за непогоды деревья падают на железнодорожные пути и линии электроснабжения 19.06.2024, 21:33

Наиболее сложная обстановка наблюдается на участке Молодечно — Минск.

Из-за неблагоприятных погодных условий на отдельных участках Белорусской железной дороги поезда следуют с отклонением от графика движения, сообщили в пресс-службе БЖД.

Наиболее сложная обстановка наблюдается на участке Молодечно — Минск, на котором из-за непогоды произошло падение деревьев на железнодорожные пути и линии электроснабжения. Поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения до 1 часа 30 минут.

«Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий стихии и вводу поездов в график. Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону 105», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 19 июня по ряду регионов страны проходит грозовой фронт с ливнями и сильным ветром. Синоптики предупреждали об оранжевом уровне опасности. В четверг ожидается аналогичная погода, метеорологи тоже вынесли штормовое предупреждение.