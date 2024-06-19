США продадут Тайваню дроны и ракеты на $360 млн 19.06.2024, 21:47

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На фоне военного давления Китая.

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу ракет и дронов для Тайваня на 360 млн долларов. Это должно повысить безопасность острова.

Об этом заявило Агентство по вопросам сотрудничества в области оборонной безопасности, сообщает Reuters.

Отмечается, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваня беспилотников и ракет на сумму около 360 миллионов долларов.

При этом отмечается, что Вашингтон по закону обязан предоставить Тайваню средства самозащиты, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, что вызывает постоянный гнев Пекина.

В то же время Китай усиливает военное давление на Тайвань, включая организацию военных учений вокруг острова в прошлом месяце после инаугурации Лай Циндэ в должности президента.

В Пентагоне сообщили, что продажи помогут повысить безопасность получателя и помогут поддерживать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе.