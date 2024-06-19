Российским пропагандистам приснились «франкоязычные наемники» в Одессе 3 19.06.2024, 22:06

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В Украине отреагировали.

Россияне распространяют фейковую информацию о том, что в порт Одессы якобы прибыли около 60 франкоязычных наемников. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в среду, 19 июня.

Российские пропагандистские Telegram-каналы убеждали, что в Одесский порт «в полной экипировке» прибыли «франкоязычные боевики», после чего якобы «рассредоточились по городу», избегая контактов с местными.

В ЦСК отметили, что пропагандисты распространяют очередную выдумку на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона относительно вероятной отправки своих инструкторов в Украину. Эту идею поддержали и другие страны. Однако намерения государств российская пропаганда подает как факт того, что в Украине уже присутствуют «наемники НАТО», говорится в сообщении.

Как отметили в Центре стратегических коммуникаций, иностранные граждане участвуют в войне России против Украины, но исключительно как добровольцы и не представляют НАТО.

«Вброс подобных фейков направлен на подпитку кремлевской лжи о „войне РФ с НАТО“, оправдание ударов по гражданским объектам, которые в сводке МО РФ и пропагандистов превращаются в „базы НАТО“, а убийства гражданских украинцев — в „уничтожение иностранных наемников“», — отметили в ЦСК.

7 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует создать коалицию партнеров, готовых отправить в Украину своих инструкторов.