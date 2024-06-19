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В Беларуси выпал град размером со сливу

  • 19.06.2024, 22:11
  • 4,092
В Беларуси выпал град размером со сливу

Фотофакт.

В Беларуси 19 июня выпал град размером с ягоду. Пользователи соцсетей поделились фото и видео этих больших градин.

Так, один из очевидцев по имени Александр снял кадры в Минской области. Мужчина рассказал, что град был размером с ягоду или даже со сливу, передает «Зеркало».

«Это треш, вы посмотрите, каких размеров. Я такого никогда не видел», — рассказал автор видео.

Тем временем жители деревни Бузуны рассказали, что у них град побил машины, металлочерепицу и пробил дыры в теплицах.

«Рядом с нами через трассу. Побило машины, металлочерепицу, теплицы с дырами. Про салат на огороде молчу», — поделились местные жители.

Добавим, что непогода накрыла в среду Беларусь. В Минске из-за ливня и града был парализован общественный транспорт, а жители Заславля увидели настоящую бурю.

По прогнозам синоптиков, ненастье ожидается и в четверг. Объявлен оранжевый уровень опасности.

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