В Зельвенском районе упавшее дерево убило женщину 1 19.06.2024, 22:25

2,134

Непогода бушует в Гродненской области.

В Зельвенском районе из-за падения дерева погибла женщина, пишет БелТА со ссылкой на МЧС.

«В результате шквалистого усиления ветра на территории Гродненской области зафиксированы случаи падения деревьев в Дятловском, Зельвенском и Свислочском районах. Сорваны кровли жилых домов. В результате падения дерева в Зельвенском районе погибла женщина 1982 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Последствия непогоды в Гродненской области, 19 июня 2024 года. Фото: МЧС

Спасатели проводят работы по распиловке поваленных деревьев и уборке.

Напомним, в четверг, 20 июня, в Беларуси снова будут «неблагоприятные гидрометеорологические явления»: грозы, ливни, сильный ветер, вдобавок резко похолодает. В Белгидромете объявили оранжевый уровень опасности.