В Зельвенском районе упавшее дерево убило женщину

В Зельвенском районе упавшее дерево убило женщину1
- 19.06.2024, 22:25
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Непогода бушует в Гродненской области.
В Зельвенском районе из-за падения дерева погибла женщина, пишет БелТА со ссылкой на МЧС.
«В результате шквалистого усиления ветра на территории Гродненской области зафиксированы случаи падения деревьев в Дятловском, Зельвенском и Свислочском районах. Сорваны кровли жилых домов. В результате падения дерева в Зельвенском районе погибла женщина 1982 года рождения», — рассказали в ведомстве.
Последствия непогоды в Гродненской области, 19 июня 2024 года. Фото: МЧС
Спасатели проводят работы по распиловке поваленных деревьев и уборке.
Напомним, в четверг, 20 июня, в Беларуси снова будут «неблагоприятные гидрометеорологические явления»: грозы, ливни, сильный ветер, вдобавок резко похолодает. В Белгидромете объявили оранжевый уровень опасности.