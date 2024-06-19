Россияне боятся атаки ВСУ на Крымский мост 19.06.2024, 22:54

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Спутниковые снимки.

Российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от надводных дронов при помощи выставления заграждений из барж.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

По информации Центра, россияне выставляют уже вторую линию заграждений из барж. Всего на спутниковых снимках за 16 июня можно заметить 21 баржу возле Крымского моста.

Также 22 июня у основания моста началось возведение пяти пирсов — на двух берегах острова Тузла и на косе Тузла со стороны Краснодарского края РФ. Самый длинный из причалов — около 180 метров, а самый короткий — 80 метров.