закрыть
19 июня 2024, среда, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне боятся атаки ВСУ на Крымский мост

  • 19.06.2024, 22:54
  • 1,228
Россияне боятся атаки ВСУ на Крымский мост

Спутниковые снимки.

Российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от надводных дронов при помощи выставления заграждений из барж.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

По информации Центра, россияне выставляют уже вторую линию заграждений из барж. Всего на спутниковых снимках за 16 июня можно заметить 21 баржу возле Крымского моста.

Также 22 июня у основания моста началось возведение пяти пирсов — на двух берегах острова Тузла и на косе Тузла со стороны Краснодарского края РФ. Самый длинный из причалов — около 180 метров, а самый короткий — 80 метров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт