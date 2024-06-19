«Логойский тракт совсем не проехать» 19.06.2024, 23:17

Ливень прошелся по дорогам Минска.

Вечер среды подготовил минчанам сюрприз: по городу проходится непогода. Читатели Onlíner активно делятся фото и видео с подтопленных дорог города. Имейте в виду, если собираетесь куда-нибудь добраться.

На кольцевой ситуация, мягко говоря, сложная. Видео в редакцию прислала читательница:

«Уручье поплыло слегка. Ложинская от метро», — написал читатель.

В районе Логойского тракта тоже все сложно:

Читатель также прислал фото фуры, которая перегородила дорогу на перекрестке Логойского тракта и Лукьяновича. Сообщается, что водителям приходится объезжать этот участок.

«Логойский тракт совсем не проехать», — пишет Евгений.

Еще один ролик с последствиями непогоды на Логойском тракте:

В этом же районе на припаркованные авто повалило деревья. По фото кажется, что серьезных повреждений удалось избежать.

Общественному транспорту тоже досталось. В 18:30 на Логойском тракте, улице Калиновского в обоих направлениях из-за погодных условий произошла остановка движения трамваев маршрутов №№1, 5, 6, 11 и автобусных маршрутов №№13, 35, 37, 37д, 80, 113с, 143с, 115э. Движение трамваев, сообщал Минсктранс, было организовано до ДС «Озеро», а движение автобусов №37 по улице Кедышко. Возобновили движение ближе к 19:48.

В «Новой Боровой» автомобилям тоже пришлось нелегко:

На пересечении Кнорина и Калиновского погода тоже разгулялась. Сложности были не только у водителей авто: в обоих направлениях остановилось движение троллейбусов №№29 и 61. Все возобновили в 19:31, сообщил Минсктранс.

Сложности с движением из-за непогоды появились не только у минских автомобилистов. Как сообщает телеграм-канал БЖД, из-за непогоды в ряде регионов страны некоторые поезда следуют с отклонением от графика. «Наиболее сложная обстановка на участке Молодечно — Минск, на котором из-за непогоды произошло падение деревьев на железнодорожные пути и линии электроснабжения. Поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения до 1 часа 30 минут. Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий стихии и вводу поездов в график. Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги», — сказано в сообщении БЖД.