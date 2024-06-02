закрыть
2 июня 2024, воскресенье, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пехота до сих пор бегает по полям»

5
  • 2.06.2024, 11:25
  • 4,456
«Пехота до сих пор бегает по полям»

В ВСУ раскрыли детали разгрома колонны войск РФ, ехавшей к украинской границе.

У группировки «Север» оккупационной армии РФ вчера, 1 июня, был неудачный день.

ВСУ разгромили крупную колонну врага на российской территории, которая пыталась приблизиться к Сумской области.

Детали раскрыл военнослужащий 24-й штурмовой бригады ВСУ Станислав Бунятов под позывным Осман в своем личном блоге в Telegram.

Вероятно, речь идет о нашумевшем уничтожении колонны ВС РФ около пограничного пункта пропуска «Суджа», по поводу которого у российских Z-военкоров продолжается истерика.

ВСУ пока не опубликовали кадры операции, однако о ней говорят обе стороны войны.

«Вчера (1 июня - ред.) российские войска набрались смелости и прямо на границе с Сумской областью решили покатать колонну с 18 единицами техники. Наши разбили 2 единицы и прицеп. Остальные начали убегать по полям, как тараканы, до сих пор в кучу полноценно собраться не могут. Пехоту потеряли, еще и наши кошмарят FPVшками» - рассказал Осман.

Z-военкоры утверждают, что ВСУ сначала нанесли удары по голове и хвосту российской военной колонны, отрезав им пути к бегству. После чего начали накрывать попавших в ловушку оккупантов.

Потери ВС РФ в ходе этих ударов уточняются. Судя по страданиям российских пропагандистов, они внушительные.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин