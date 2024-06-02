«Пехота до сих пор бегает по полям»5
- 2.06.2024, 11:25
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В ВСУ раскрыли детали разгрома колонны войск РФ, ехавшей к украинской границе.
У группировки «Север» оккупационной армии РФ вчера, 1 июня, был неудачный день.
ВСУ разгромили крупную колонну врага на российской территории, которая пыталась приблизиться к Сумской области.
Детали раскрыл военнослужащий 24-й штурмовой бригады ВСУ Станислав Бунятов под позывным Осман в своем личном блоге в Telegram.
Вероятно, речь идет о нашумевшем уничтожении колонны ВС РФ около пограничного пункта пропуска «Суджа», по поводу которого у российских Z-военкоров продолжается истерика.
ВСУ пока не опубликовали кадры операции, однако о ней говорят обе стороны войны.
«Вчера (1 июня - ред.) российские войска набрались смелости и прямо на границе с Сумской областью решили покатать колонну с 18 единицами техники. Наши разбили 2 единицы и прицеп. Остальные начали убегать по полям, как тараканы, до сих пор в кучу полноценно собраться не могут. Пехоту потеряли, еще и наши кошмарят FPVшками» - рассказал Осман.
Z-военкоры утверждают, что ВСУ сначала нанесли удары по голове и хвосту российской военной колонны, отрезав им пути к бегству. После чего начали накрывать попавших в ловушку оккупантов.
Потери ВС РФ в ходе этих ударов уточняются. Судя по страданиям российских пропагандистов, они внушительные.