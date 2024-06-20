Экоактивисты распылили краску на Стоунхендже 20.06.2024, 1:31

Видеофакт.

Два активиста климатического движения Just Stop Oil распылили вещество оранжевого цвета на известную британскую историческую достопримечательность Стоунхендж. Таким образом, они призвали правительство страны отказаться от ископаемого топлива до 2030 года, пишет The National.

На видео видно, как два человека в белых футболках с надписью Just Stop Oil подбегают к монолитам Стоунхенджа с баллонами и распыляют краску. Экоактивисты успели покрыть веществом несколько камней.

В Just Stop Oil заявили, что протестующими были 21-летняя студентка Оксфорда Ниам Линч и 73-летний Раджан Найду из Бирмингема. Они распылили на Стоунхендж порошковую краску, которая смоется дождем.

Таким образом, активисты требовали от следующего правительства Великобритании согласовать с другими странами план прекращения добычи и сжигания нефти, газа и угля до 2030 года.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024

«Стоунхендж во время солнцестояния – это чествование мира природы, но посмотрите, в каком состоянии он находится! Мы все имеем право жить без страданий, но продолжение сжигания нефти, угля и газа приводит к смерти и страданиям в непревзойденных масштабах. Нам пора подумать о том, что наша цивилизация оставит после себя — какое наше наследие?» – сказала Ниам Линч.

Полиция английского графства Уилтшир позже сообщила об аресте протестующих.