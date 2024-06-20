«Главное — не распиливать деньги» 20.06.2024, 10:29

2,256

Белорус дал совет МЧС.

В Минске проходит заседание 36-го совета по чрезвычайным ситуациям СНГ. Министр МЧС Вадим Синявский заявил, что его ведомству интересен российский опыт по борьбе с наводнениями.

«Учитывая «потрясающие успехи» РФ в борьбе с паводками, продемонстрированные зимой и весной этого года, такое заявление пугает. Особенно прочувствовали «грандиозность успехов» в борьбе с наводнениями жители Оренбургской и Курганских областей, которым как раз лукашисты оказывали помощь», — пишет читатель сайта Сharter97.org.

«Лукашисты не борются с наводнениями, ссылаются на нехватку средств (которые нашлись на помощь россиянам). Внедрение «успешного российского опыта» может стать фатальным для белорусов из затапливаемых регионов.

Главный секрет борьбы с наводнениями прост. Не распиливать деньги, как любят чиновники двух диктатур, а тратить по назначению», — резюмировал белорус.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram