В Минске за час вылилась треть месячной нормы дождей 1 20.06.2024, 10:41

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Что натворила пролетевшая над Беларусью буря.

Вечером 19 июня над Беларусью пронесся шторм: выпал град, деревья валились на железнодорожные пути и провода, из-за чего поезда шли с задержками. В Зельвенском районе упавшее дерево насмерть придавило женщину, которая приехала с семьей отдохнуть на водоем. В МЧС рассказали о других последствиях вчерашней непогоды.

Больше всего досталось Гродненской области: там прошел грозовой фронт с ветром, который разгонялся до 22 м/с. Пострадали шесть населенных пунктов в Зельвенском и Слонимском районах, повреждены кровли 47 жилых домов, два общественных объектов и четыре сельскохозяйственных зданий.

Зафиксированы 73 случая падения деревьев, 46 случаев — в Гродненской области. Упавшие деревья повредили четыре автомобиля в Гродненской и один — в Могилевской областях. Ведутся восстановительные работы.

В Минске всего за час, с 18.30 до 19.30, выпало 23,4 мм дождя при среднемесячной норме 89 мм. Были подтоплены два участка дорог, задержка в движении шести троллейбусных и одного автобусного маршрутов составила до 1 часа 17 минут.

По информации БелЖД, в результате падения деревьев на железнодорожные пути задержка в движении 26 пассажирских поездов в Витебской, Гродненской и Минской областях составила до 2 часов 28 минут.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 571 населенного пункта (Брестская область — четыре, Витебская — 147, Гомельская — два, Гродненская — 91, Минская — 324, Могилевская — три), 28 сельскохозяйственных зданий и 1979 трансформаторных подстанций. К утру без электроснабжения оставались 84 населенных пункта (из них в Минской области — 72), а также семь сельскохозяйственных зданий и 325 трансформаторных подстанций.