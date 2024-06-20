Случайный попутчик Эль Мюрид

20.06.2024, 10:50

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Эль Мюрид

Приехал геополитик галактического уровня.

Путин «не исключил» военно-технического сотрудничества с Северной Кореей.

Собственно, за этим сотрудничеством он и приезжал, ничего другого в КНДР особо и нет, если только Ким Чен Ын не рискнет отправлять в клоаку империализма миллион-другой своих рабочих. Кстати, несмотря на заверения и клятвы в вечной дружбе, Россия для идеологизированного насквозь северокорейского режима - случайный попутчик, так как является капиталистическим и империалистическим государством. Поэтому если гастарбайтеры и поедут, то будут вести абсолютно замкнутый образ жизни, минимально соприкасаясь с окружающим враждебным пространством. И наверняка на каждые пять работников будет приходиться один контролер из органов госбезопасности, один парторг и все пятеро будут стучать друг на друга в ежедневном режиме.

Весь антураж поездки в Северную Корею не заслоняет прискорбного факта, что президент сверхдержавы поехал побираться по медвежьим углам за военным имуществом, так как со своим дела обстоят сильно неважно.

Раз уж у нас реинкарнация Первой мировой войны с ее позиционным характером, то стоит вспомнить, что еще одной ее особенностью была полная неготовность царской России к этой войне. Были ситуации, когда наступление зависело от того, пришлют ли англичане винтовки. Нынешняя Россия уже мало чем отличается от царской - такое же беспробудное воровство, некомпетентность на всех уровнях и крайне туманные цели самого мероприятия, в котором она участвует.

А так как нынешняя Россия (даже по сравнению с царской) выглядит не торт, то теперь положение на фронте зависит от того, пришлет ли друг Ким миллион-другой штук снарядов. Вот клянчить снаряды и приехал геополитик галактического уровня.

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