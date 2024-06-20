«В окно глядим — а крыш на домах уже нет» 20.06.2024, 10:55

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Житель Зельвенского района рассказал о вчерашней буре.

В деревне Бережки Зельвенского района вчера наблюдались усиления ветра, что привело к повреждению ЛЭП, пострадали домовладения, зафиксированы падения деревьев. Как началась непогода и о ее последствиях, БелТА рассказали местные жители.

— Ужас! Началось где-то после шести. Минут десять — и все. В окно глядим, крыши нет тут, крыши нет там. Во дворах ужас что творится. К нам во двор прилетело. Даже жесть с крыши слетала — такой порыв ветра был. Но это минут 10 продлилось. Ничего не видно — пелена, — поделился местный житель Александр.

Мужчина добавил:

— Мы стояли, в окно смотрели. Вдруг — все нормально. Пелена ушла. Смотрим, а везде крыш уже нет. У нас только сарай пострадал. Но обещали же всем помочь, руководство области приезжало.

Когда начался сильный ветер, Владимир, другой житель деревни, тоже был дома.

— Собака у меня почувствовала, кстати. Начала в дом проситься. Я впустил. А потом ветер усилился. Спустя время смотрю — уже у меня с бани шифер сорвало. Думаю — все. Потом резкие порывы, еще сильнее стал. В окно выглянул и вижу это безобразие, деревья поваленные, — отметил он.

Во время усиления ветра, как поделился мужчина, он надеялся лишь на то, чтобы не стало хуже.

— Сразу ведь ничего не предвещало беды, обычная туча шла. А потом резко ветер усилился, деревья валил страшно, потом град добавился небольшой, — рассказал он.

В Зельвенском районе в результате непогоды произошло частичное повреждение ЛЭП, что привело к отключению электричества в двух населенных пунктах и девяти фермах. Более 35 домовладений получили частичные повреждения кровли. Зафиксированы факты падений деревьев на железнодорожные пути и автомобильные дороги общего пользования. Одним из деревьев была смертельно травмирована жительница Волковысского района.

На месте бушевавшей непогоды в Зельвенском районе развернут областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после усиления ветра. Приняты меры, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия непогоды и обеспечить комфорт людей.