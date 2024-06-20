Россияне выпили рекордный объем алкоголя 20.06.2024, 11:00

За девять лет.

В 2023 году продажи алкоголя в России оказались рекордными за последние девять лет: на одного потребителя старше 15 лет пришлось до 8 л чистого спирта. К такому выводу пришли аналитики проекта «Если быть точным» на основе данных Росстата, Росалкогольрегулирования и Минздрава, пишет «Коммерсант».

До этого показатель планомерно снижался: так, в 2007 году на одного потребителя приходилось 11 л чистого спирта, а к 2017 году — уже 7 л. Однако после начала войны в Украине тренд изменился, отмечают аналитики.

«Растут продажи в литрах абсолютного алкоголя (чистого спирта) на душу населения. Это однозначно говорит о росте потребления. Население таким образом откликается на трудности»,— говорит ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Российской экономической школы (РЭШ) демограф Евгений Андреев.

При этом, по мнению аналитиков, реальный уровень потребления может быть почти на треть выше того, который показывает официальная статистика. Косвенно об этом свидетельствуют данные о смертности, заболеваемости алкогольными психозами и разница между ожидаемой продолжительностью жизни при рождении женщин и мужчин в расчетном году.

Кроме того, в России традиционно обращается много незарегистрированного алкоголя: к нему относится не только контрафакт, но также суррогаты и самогон. Около 60% алкоголя (в пересчете на чистый спирт, включая незарегистрированный алкоголь) приходится на крепкие напитки: водка, коньяк, ликероводочные изделия.