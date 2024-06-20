Опасный вираж Путина Эль Мюрид

20.06.2024, 11:12

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Фото: Getty Images

Глава Кремля даже не понимает, насколько он бездарен.

Вояж Путина по странам Азии (вначале это был визит в Пекин, сейчас поездка в КНДР и Вьетнам) - это скорее всего, сложная смесь пресловутого «поворота на восток» и вассальных обязательств перед Китаем, который, видимо, и порекомендовал крайне настоятельно «съездить к пацанам познакомиться».

Сам по себе «поворот на Восток» - свидетельство полного отчаяния российского режима, который запутался в своих авантюрах, провалил все свои проекты на западе и теперь вынужденно бросается хоть куда, так как дела идут очень плохо.

Проблема в том, что Азия - это макрорегион планеты с настолько отдельной спецификой, что только ужасающее невежество российского руководства позволило ему принять решение о таком «повороте». Ни с политической, ни с экономической, ни с культурной, ни с ментальной точки зрения Россия вообще никак не готова к такому повороту. Инфраструктура страны на восточном направлении крайне бедна. В общем, здесь работы на столетия.

Подобного рода задачи можно ставить, если у тебя есть ресурс устойчивости в виде развитых отношений, к примеру, с Европой, есть работающие связи и рынок, и ты провозглашаешь «поворот» в качестве дополнительного нового направления своего развития. И готовишься к тому, что помимо текущих проектов развития на уже работающем рынке ты будешь вкладывать свои доходы в новое направление и новые проекты, причем, как со всем новым, ты должен отдавать себе отчет, что немалая часть этих новых проектов окажутся пустышкой и не выстрелят.

Когда ты делаешь то же самое от отчаяния и полной безнадеги, это решение становится предельно рискованным, причем невозможно даже измерить уровень таких рисков.

Неизмеримо более развитый и сильный Союз на азиатском направлении имел весьма скромные успехи и достижения. Причина этого носит комплексный характер, но во главу угла я бы поставил такой абсолютно объективный фактор, как географию.

Политика, как известно, это превращенная форма географии, и именно поэтому Россия — в первую очередь европейская страна, во вторую — страна, тяготеющая к Глобальному Югу и только в третью очередь — это азиатская страна.

Россия отделена от стран Азии тяжелыми географическими препятствиями. Фактически Азия, начиная с Ирана, для России закрыта мощнейшими горными системами и огромными пустынными пространствами с крайне суровым климатом. Очень небольшой коридор от европейской России до Тихого океана пролегает по чуть-чуть менее суровой, но очень узкой полосе территории, слева-справа от которого такие же непроходимые местности. При этом Россия — континентальная страна. Для нас морская экспансия крайне затруднительна просто в силу отсутствия полноценных океанских портов. Два крупнейших портовых узла — северо-западный балтийский и южный черноморский — заперты системой проливов под контролем третьих стран, и кроме того, в военном отношении оба узла крайне уязвимы. Дальний Восток всегда находился и будет находиться под угрозой, которую прекрасно продемонстрировало чехословацкое восстание на Транссибе. Батальон, севший на крупном железнодорожном узле, способен наглухо перекрыть сообщение в обе стороны. Не стоит забывать и про то, что связность европейской территории в широтном направлении критически зависит от семи крупнейших мостов через Волгу. Проблемы хотя бы на трех-четырех из их могут стать фатальными для экономики страны.

В общем, морская торговля для России — это бонус и дополнение к континентальным проектам, но не их замена. Уже поэтому, к примеру, стоит крайне скептически относиться к перспективам всех морских проектов России — от СПГ до Севморпути. Россия не может ни развивать, ни защищать эти проекты, а закрываются они банальным мешком тротила, как то продемонстрировали нам таинственные «англо-саксы» с Северными потоками. А если учесть, что Турция теперь снова на не партнер, то «могут повторить» еще и с Турецким потоком.

Уже поэтому утрата европейского рынка и европейского направления — катастрофа для России, отбрасывающая ее на столетия назад. Абсолютные кретины в российском руководстве вместо прилежного изучения наук благополучно проездили на спортивные соревнования, и теперь вакуум в их головах не восполнить ничем. И радуют они нас не столько прорывными идеями, сколько тупыми, как они, скабрезными анекдотами крайне сомнительного содержания и наличия в них юмора. В остальном ситуация гораздо хуже.

«Поворот на восток» - это миф, у которого нет объективных предпосылок. В качестве дополнения к европейскому направлению он очень даже неплохо выглядит, но как основное направление развития нашей страны — это полнейшая катастрофа.

Все предыдущие правители и руководители России в любой ее версии исходили из понимания окружающего их мира, а потому азиатская политика для них всегда носила оборонительный и добычной характер. Российское руководство всех предыдущих поколений отчетливо понимало, насколько чудовищными должны быть затраты на создание коридоров в Азию по сравнению с коридорами в Европу, и рубило окна и двери на запад, хотя даже здесь затраты на создание таких коридоров носили невероятно высокий уровень.

Безусловно, один-два человека в российском руководстве должны хотя бы смутно догадываться о том, что сказано выше, но тут сложились обстоятельства, в силу которых деваться просто некуда — они провалили и прогадили абсолютно все, заврались и запутались в собственных просчетах, а потому из всех ужасных решений приняли самое катастрофическое. И назвали его «поворотом на восток».

И теперь Путин просто отрабатывает номер, пытаясь за пару недель или даже месяцев решить то, что все без исключения предыдущие поколения российских руководителей даже и не пытались реализовывать по причине бесперспективности такого мероприятия.

Хорошо быть бездарным руководителем. Ты даже не понимаешь, что ты бездарный.

Эль Мюрид, «Телеграм»