Эксперт: В Волчанском «котле» могут сдаться до 500 россиян 20.06.2024, 11:23

Многие уже начали это делать.

Достаточно большая группа российских оккупантов заблокирована на территории Волчанского агрегатного завода. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Он отметил, что сложно сказать точное количество заблокированных россиян.

«На сегодняшний день эти цифры разнятся, потому что говорить, что это плотное окружение, наверное, не совсем корректно. То есть противник пытается прорываться на МТ-ЛБ, на другой технике, доставлять какие-то боеприпасы, какое-то продовольствие, возможно, воду. Поэтому, по разным оценкам, мы говорим от 400 до 500 оккупантов. Опять же, динамика сейчас настолько высока, что мы не знаем с вами на вечер 19 июня, какое количество оккупантов уже уничтожено, какое количество оккупантов сдалось в плен. Но факт остается непреложным. Мы заблокировали достаточно большую группу оккупантов на этой территории», — сказал Грабский.

Военный эксперт выразил уверенность, что вряд ли кто-то из заблокированных на заводе российских оккупантов попадет назад в расположение своих частей.

«Я не говорю, что все они будут уничтожены. Самые умные из них уже начинают сдаваться, и, в общем-то, мы наблюдаем эту сдачу. Как ситуация будет развиваться? Я скажу так, что нам, в общем-то, нет необходимости героически штурмовать эти укрепления. Мы можем методично, последовательно наносить удары артиллерией, минометами, дронами, авиацией для того, чтобы или, простите, вправить мозги или уничтожить тех, для кого эта функция не является доступной», — сказал Грабский.