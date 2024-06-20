ВСУ взяли в плен наемника из Сомали 20.06.2024, 11:38

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Он шокировал признанием об армии РФ на видео.

Украинские военные сообщили о пленении российского 28-летнего наемника из Сомали, видео его интервью было опубликовано в Интернете.

Африканец рассказал, что сначала подписал контракт в Москве и был отправлен на полигон. Позже, оказавшись на передовой, он понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни.

Понимание этого пришло быстро, и, не выдержав условий на фронте, он быстро сдался в плен украинским военным.

Видео в своем Telegram-канале публикует журналист и блогер Денис Казанский.

Russian mercenary from Somalia surrendered to Ukraine and declared that he no longer wanted to go to the front.



He said that he spent 4 days at the front and those were the worst days of his life.



He called on other Africans not to go to Russia and not to participate in the war pic.twitter.com/DtxXZJnxXb — Денис Казанський (@den_kazansky) June 20, 2024

Сомалиец признался, что практически не проходил обучение в России. Ему не объяснили даже базовых вещей, так как в российской армии почти никто не говорит по-английски.

На фронте он пробыл всего четыре дня, все это время прячась от дронов и снарядов и наблюдая вокруг себя только трупы российских военных.

По его словам, никакой помощи раненым не оказывается: их просто бросают и не забирают. Он выразил желание не возвращаться в Россию по обмену, опасаясь, что его снова отправят на фронт.

Африканец также призвал своих соотечественников не ехать в Россию и не участвовать в войне, подчеркнув, что это решение было ошибочным.