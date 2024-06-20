закрыть
20 июня 2024, четверг, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли в плен наемника из Сомали

  • 20.06.2024, 11:38
  • 2,736
ВСУ взяли в плен наемника из Сомали

Он шокировал признанием об армии РФ на видео.

Украинские военные сообщили о пленении российского 28-летнего наемника из Сомали, видео его интервью было опубликовано в Интернете.

Африканец рассказал, что сначала подписал контракт в Москве и был отправлен на полигон. Позже, оказавшись на передовой, он понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни.

Понимание этого пришло быстро, и, не выдержав условий на фронте, он быстро сдался в плен украинским военным.

Видео в своем Telegram-канале публикует журналист и блогер Денис Казанский.

Сомалиец признался, что практически не проходил обучение в России. Ему не объяснили даже базовых вещей, так как в российской армии почти никто не говорит по-английски.

На фронте он пробыл всего четыре дня, все это время прячась от дронов и снарядов и наблюдая вокруг себя только трупы российских военных.

По его словам, никакой помощи раненым не оказывается: их просто бросают и не забирают. Он выразил желание не возвращаться в Россию по обмену, опасаясь, что его снова отправят на фронт.

Африканец также призвал своих соотечественников не ехать в Россию и не участвовать в войне, подчеркнув, что это решение было ошибочным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников